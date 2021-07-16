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Майя Санду встретилась с молдавскими дипломатами

Санду обсудила с руководством МИДЕИ приоритеты внешней политики

© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210716/35547635/sandu-obsudila-s-rukovodstvom-midei-prioritety-vneshney-politiki.html

На ближайшие два года внешняя политика Молдовы во главе с Майей Санду будет основываться на четырех приоритетах.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Президент Молдова Майя Санду представила в пятницу во время встречи с дипломатическим корпусом, организованной в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), свое видение и приоритеты внешней политики на ближайшие годы.

Как отметили в пресс-службе администрации президента, внешняя политика республики в 2021 и 2022 году должна быть "предсказуемой и последовательной, ориентированной на граждан" и "способствовать многосторонним решениям и созданию бесконфликтной, безопасной и мирной региональной среды". 

Так, согласно документу, представленному на встрече, внешнеполитическая работа президентуры будет вестись по пяти основным направлениям:

  • Преодоление пандемии COVID-19 и улучшение ситуации в области общественного здоровья за счет обеспечения потребностей страны в вакцинации и привлечения помощи в сектор здравоохранения;
    Кабинет министров
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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  • Восстановление экономики страны путем привлечения средств для укрепления макроэкономической стабильности и поддержки малых и средних предприятий и привлечения инвестиций;
  • Борьба с коррупцией и продвижение верховенства закона путем сотрудничества с международными партнерами для возвращения выведенных за рубеж активов коррумпированных государственных служащих, высокопоставленных лиц и бизнесменов;
  • Поддержка региональной безопасности и бесконфликтной среды путем поддержания добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими государствами, имеющими интересы безопасности в регионе, а также путем укрепления институтов безопасности и обороны;
  • Принятие на себя активной роли в глобальном масштабе - долгосрочная приверженность более активному участию Молдовы в поиске решений региональных и глобальных проблем окружающей среды, безопасности и развития.

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"Теперь у нас больше открытости со стороны наших внешних партнеров, но мы должны много работать, чтобы придать этому ценность и поставить на службу людям. Мы не можем упустить эту возможность", - подчеркнула  во время презентации документа Санду.

Напоминаем, что согласно Конституции, президент Молдовы представляет государство в отношениях с другими странами на самом высоком уровне и осуществляет свои полномочия в области внешней политики в сотрудничестве с парламентом и правительством.

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Теги:
внешняя политика, МИДЕИ, Майя Санду

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