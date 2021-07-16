Санду обсудила с руководством МИДЕИ приоритеты внешней политики

На ближайшие два года внешняя политика Молдовы во главе с Майей Санду будет основываться на четырех приоритетах.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Президент Молдова Майя Санду представила в пятницу во время встречи с дипломатическим корпусом, организованной в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), свое видение и приоритеты внешней политики на ближайшие годы.

Как отметили в пресс-службе администрации президента, внешняя политика республики в 2021 и 2022 году должна быть "предсказуемой и последовательной, ориентированной на граждан" и "способствовать многосторонним решениям и созданию бесконфликтной, безопасной и мирной региональной среды".

Так, согласно документу, представленному на встрече, внешнеполитическая работа президентуры будет вестись по пяти основным направлениям:

Преодоление пандемии COVID-19 и улучшение ситуации в области общественного здоровья за счет обеспечения потребностей страны в вакцинации и привлечения помощи в сектор здравоохранения; © Sputnik / Miroslav Rotari Какой будет внешняя политика нового правительства Молдовы

Восстановление экономики страны путем привлечения средств для укрепления макроэкономической стабильности и поддержки малых и средних предприятий и привлечения инвестиций;

Борьба с коррупцией и продвижение верховенства закона путем сотрудничества с международными партнерами для возвращения выведенных за рубеж активов коррумпированных государственных служащих, высокопоставленных лиц и бизнесменов;

Поддержка региональной безопасности и бесконфликтной среды путем поддержания добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими государствами, имеющими интересы безопасности в регионе, а также путем укрепления институтов безопасности и обороны;

Принятие на себя активной роли в глобальном масштабе - долгосрочная приверженность более активному участию Молдовы в поиске решений региональных и глобальных проблем окружающей среды, безопасности и развития.

"Теперь у нас больше открытости со стороны наших внешних партнеров, но мы должны много работать, чтобы придать этому ценность и поставить на службу людям. Мы не можем упустить эту возможность", - подчеркнула во время презентации документа Санду.

Напоминаем, что согласно Конституции, президент Молдовы представляет государство в отношениях с другими странами на самом высоком уровне и осуществляет свои полномочия в области внешней политики в сотрудничестве с парламентом и правительством.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova