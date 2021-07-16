Налоги для Приднестровья, или Как Кишинев собирается "наступать" на регион

Чем может обернуться введение таможенных сборов на импорт товаров в Приднестровье? И почему Молдова двадцать лет не взимала налоги с импорта топлива на левый берег Днестра, а теперь намерена это сделать.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. В Приднестровье готовятся к экономическому давлению новых властей Молдовы на регион. В Кишиневе на возможные активные шаги нового правительства смотрят по-другому и называют их давно назревшими мерами по упорядочиванию импорта и борьбе с контрабандой.

Вице-спикер уходящего парламента и политический союзник теперь уже правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Александр Слусарь потребовал от нового кабмина в качестве одной из первоочередных мер обложить налогами топливо, импортируемое в Приднестровье.

"Напоминаю, что ежегодно 2 компании из Тирасполя (Sheriff и Tiroiltreid), имеющие лицензии НАРЭ, импортируют через Молдову в Приднестровье около 50 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн бензина. Без уплаты ни копейки акциза или НДС. Национальный бюджет ежегодно теряет из-за этого щедрого шага в сторону сепаратистского региона более 0,5 миллиарда леев. Большая часть топлива поступает в оперативную группу российских войск, расположенную на левом берегу Днестра", — пишет Слусарь.

Он требует, чтобы правительство PAS в числе первых своих решений прекратило этот "обман, заключающийся в предательстве интересов Республики Молдова".

Это заявление можно было бы оставить без внимания, но оно хорошо накладывается на риторику первых лиц правящей PAS и президента Майи Санду и их стратегию приднестровского урегулирования.

Беспошлинный импорт

Приднестровские компании, которые зарегистрированы в государственных органах Молдовы, действительно ввозят на территорию Приднестровья большой перечень различных товаров через таможенную территорию Молдовы, регистрируя импорт в молдавских таможенных органах.

Для этого есть законные основания. Еще в 2001 году правительство правившей тогда в Молдове Партии коммунистов приняло постановление № 1001, согласно которому товары, ввозимые в Приднестровье, официально ввозятся туда без уплаты налогов и сборов в молдавский бюджет, а экономические агенты левобережья могут быстро и без лишних затрат получить официальную регистрацию в Молдове и осуществлять внешнеэкономическую деятельность на законных основаниях.

Таким образом, власти Молдовы начали решать вопрос легализации внешней торговли приднестровского региона и борьбы с контрабандой.

Позже, в 2005 году, было принято еще одно постановление молдавского правительства – о регулировании трафика грузов и услуг​, являющихся предметом внешнеторговой деятельности экономических агентов Приднестровья.

Эти два документа до сих пор являются основой для легальной внешней торговли экономических агентов Левобережья.

Взгляд из Кишинева

Между тем в молдавской экспертной среде к инициативам об "упорядочивании импорта товаров в Приднестровье" относятся с осторожностью, хоть и признают, что такая необходимость назрела.

Бывший вице-премьер по реинтеграции и эксперт в вопросах приднестровского урегулирования Александру Фленкя говорит о том, что вопрос поставки товаров, в том числе топлива в Приднестровье, - комплексный, и состоит из целого ряда составляющих.

"Эту ситуацию нужно рассматривать комплексно и подходить к ней так же. Как с точки зрения урегулирования приднестровского конфликта, так и с точки зрения урегулирования конфликта в целом", - отмечает он.

Что касается импорта нефтепродуктов в Приднестровский регион, то, по словам Фленкя, ситуацию нужно рассматривать и с точки зрения обеспечения контроля на приднестровском участке молдавско-украинской границы.

"Две недели назад должна была быть запущена вторая фаза таможенного контроля на пункте пропуска "Кучурган", ее отложили до января. Это дает нам полгода на пересмотр подходов страны к импорту целого ряда товаров, так, чтобы не создать социально-экономический кризис ни в регионе, ни в стране в целом, но с другой стороны — обеспечить должный контроль", — говорит эксперт.

По его словам, бесконтрольный импорт товаров в Приднестровье действительно приводит к появлению контрабандных схем.

Фленкя считает, что постановления правительства от 2001 года нельзя рассматривать отдельно от процесса урегулирования и последующей нормативно-правовой базы.

"Постановление № 1001 лишь заложило основы для начала легализации работы экономических агентов в Приднестровье. После было 815-е постановление, оно неоднократно менялось. Эти документы создали самые общие предпосылки для легализации. Далее Молдова предпринимала последовательные шаги по восстановлению единства таможенного пространства", — рассказывает Фленкя.

Однако и он признает, что акцизы на нефтепродукты за топливо для Приднестровья можно вводить тогда, когда не будет опасности двойного налогообложения.

"Меры по упорядочиванию импорта должны вводиться таким образом, чтобы на экономических агентов с левого берега не возлагалось бремя двойного налогообложения. Для этого есть инструменты, подходы и наработки в правительстве", — говорит он.

Тем не менее эксперт признает, что в Тирасполе не готовы обсуждать то, что в Молдове называют упорядочиванием импорта.

"В таком случае Кишинев должен очень аккуратно, взвешенно и продуманно подходить и решать эти вопросы в одностороннем порядке. Но таким образом, чтобы не навредить экономическим агентам, работающим легально, но отсекать контрабандные схемы", — говорит Фленкя.

Бывший вице-премьер по реинтеграции признает, что введение новых мер контроля и налогового администрирования может вызвать проблемы для процесса урегулирования.

"Когда речь идет о сложных и комплексных вопросах, простых решений не бывает. Понятно, что нужно быть взвешенными. Все зависит от имплементации, от того, как это будет внедряться... У любого необдуманного шага могут быть серьезные последствия, все нужно делать вдумчиво, хорошо просчитывая риски", — добавляет экс-член правительства Молдовы.

Взгляд из Приднестровья

В Приднестровье же к возможным нововведениям относятся с куда большим скепсисом.

Дипломат, бывший заместитель руководителя приднестровского внешнеполитического ведомства Игорь Шорников считает, что тема борьбы с коррупцией в Приднестровье в Кишиневе возникла слишком рано.

"Мне казалось до выборов, что заниматься Приднестровьем они будут попозже. Сначала попытаются побороться с коррупцией внутри страны, а когда не получится, могут переключиться на Приднестровье", — говорит Шорников.

В том, что давление на Приднестровье будет, по словам Шорникова, сходятся все эксперты. Вопрос только в сроках и в методах.

"Методы экономического подавления — это старый сценарий Кишинева. Эти рычаги есть, но до сих пор они не использовались. Возможно, из-за затянувшегося на десять лет политического кризиса. Сейчас власть консолидировалась и наработки, которые давно уже имеются у правительства Молдовы, будут применяться", — говорит приднестровский специалист.

В приднестровском регионе, рассказывает бывший тираспольский чиновник, топливо дешевле — и на то есть свои причины.

"В Приднестровье контролирующие органы стараются держать под контролем цены на топливо, потому что за повышением цены на топливо идет повышение цен на все товары. Речь не о том, что в Приднестровье какие-то особые условия, а о том, что не все в порядке на топливном рынке Молдовы", — рассказывает Шорников.

Он считает, что в Тирасполе к мерам экономического воздействия со стороны Кишинева давно готовы, но признает, что других вариантов, кроме как апеллировать к посредникам в процессе урегулирования, у приднестровской власти нет.

"Давление такого рода, оно недопустимо, но кроме как апеллировать к России, других вариантов особо нет. В формате "5+2" больше никто по политическим мотивам реагировать не будет. Разве что ОБСЕ занимает обычно более взвешенную позицию", — говорит эксперт из Приднестровья.

По его словам, в Приднестровье хорошо понимают, что рассчитывать на понимание Евросоюза и США не приходится, потому что политические силы, пришедшие к власти в Кишиневе, много лет поддерживаются западными партнерами.

Игорь Шорников говорит, что приднестровцы привыкли к молдавским "политическим качелям" и частой смене власти. Он напомнил, что последний раз правые в Молдове единолично получали власть только в начале 90-х, что привело к вооруженному конфликту.

Эксперт уверен, что опасаться возобновления вооруженных действий не следует, но мер экономического воздействия со стороны Кишинева Приднестровью не избежать.

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