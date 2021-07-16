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Майя Санду

Санду совершит рабочий визит в Грузию: что в повестке

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210716/35550827/sandu-sovershit-rabochiy-vizit-v-georgia-chto-v-povestke.html

В рамках рабочего визита в Батуми молдавский президент Майя Санду встретится с президентами двух других участников "Ассоциированного трио" - Украины и Грузии.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду совершит 19-20 июля рабочий визит в Грузию в город Батуми, об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства. 

Майя Санду встретилась с молдавскими дипломатами
© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Санду обсудила с руководством МИДЕИ приоритеты внешней политики

Как уточнили в пресс-службе, в рамках визита президент примет участие в открытии 17-й Международной конференции в Батуми "Три государства – один выбор: Грузия, Молдова и Украина в действии".

"Цель мероприятия – улучшение сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами Европейского союза – Молдовой, Грузией и Украиной," - уточнили на сайте президента страны. 

В Батуми Майя Санду проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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Теги:
Майя Санду, Украина, Грузия, Молдова

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