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Досрочные парламентские выборы в Молдавии

Центризбирком Молдовы утвердил итоги досрочных парламентских выборов

© Sputnik / Алексей Майшев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210719/35576497/tsentrizbirkom-utverdil-itogi-dosrochnykh-parlamentskikh-vyborov.html

С момента утверждения отчета ЦИК у Конституционного суда Молдовы будет пять дней на то, чтобы признать или не признать итоги волеизъявления граждан.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы утвердили в понедельник итоговый отчет о результатах досрочных парламентских выборов в 2021 году. За документ проголосовали большинство членов ЦИК.

Центризбирком Молдовы. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Утверждается отчет ЦИК о результатах досрочных выборов в парламент. Отчет Центральной избирательной комиссии передается Конституционному суду", - сказал глава Центризбиркома Дорин Чимил в ходе заседания.

Этот отчет должен быть отправлен в Конституционный суд (КС) не позднее, чем через 24 часа. Затем КС должен утвердить результаты выборов не позднее, чем через 5 дней, а именно - до 25 июля. 

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов.

В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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Теги:
ЦИК, Молдова, досрочные парламентские выборы

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