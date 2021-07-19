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Конституционный суд Молдавии

Конституционный суд получил отчет ЦИК о выборах: когда утвердят результаты

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Парламентские выборы (397)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210719/35582911/konstitutsionnyy-sud-poluchil-otchet-cec-o-vyborakh-kogda-utverdyat-rezultaty.html

В Конституционном суде подтвердили получение отчета о выборах от Центризбиркома. Теперь у КС есть пять дней для его рассмотрения.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В понедельник Центральная избирательная комиссия направила в Конституционный суд (КС) отчет об итогах досрочных парламентских выборов, прошедших 11 июля 2021 года. 

Парламент Parlament
© Sputnik / Rodion Proca
В ЦИК утвердили количество мандатов партий, прошедших в парламент

Как сообщили в КС, также были получены решение и протокол о подведении итогов выборов и другие избирательные документы для подтверждения мандатов депутатов в парламенте Молдовы и утверждения списка дополнительных кандидатов. 

Признание результатов выборов в КС должно состояться в пятидневный срок, если закончено рассмотрение всех апелляций.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов.

В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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Тема:
Парламентские выборы (397)

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Теги:
выборы, Молдова, Конституционный суд

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