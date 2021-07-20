Стало известно, когда Конституционный суд рассмотрит итоги выборов

В Конституционном суде Молдовы назначили дату и время заседания, когда будет рассмотрен отчет Центризбиркома по итогам выборов и распределению мандатов депутатов.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы рассмотрит итоги досрочных парламентских выборов 23 июля, в пятницу, в 10.00.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила в КС отчет об итогах выборов, прошедших 11 июля 2021 года.

Как сообщили в КС, был получен отчет и протокол о подведении итогов выборов, а также другие избирательные документы для подтверждения мандатов депутатов в парламенте Молдовы и утверждения списка дополнительных кандидатов.

Признание результатов выборов в КС должно состояться в пятидневный срок, если закончено рассмотрение всех апелляций.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов.

В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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