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Turiști în munte

Новинки туристического сезона-2017

© Photo: Facebook / Salvamont NEAMT
Пресс-центр
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В четверг, 23 марта, в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев – Минск – Бишкек – Тбилиси на тему: "Туристический сезон – 2017: новые направления".

В Молдове активно развивается как внешний, так и внутренний туризм. Молдавские граждане с каждым годом открывают для себя новые чудесные уголки в своей стране, отправляются в увлекательные путешествия по Европе, Азии, Америке. Даже в Новой Зеландии можно встретить наших любознательных соотечественников. 

В последнее время возрастает интерес и к странам бывшего СССР, где создана современная и привлекательная инфраструктура отдыха. Диапазон предложений широк – от этнотуризма до на все вкусы спортивных и оздоровительных курортов, которые могут максимально удовлетворить любые запросы приезжающих в страну путешественников.

Прогнозы экспертов по развитию туризма на 2017 год, планы совместной работы на рынке туристических услуг, особенности работы туристических компаний, интересные предложения для туристов стран СНГ, а также другие вопросы обсуждали эксперты из Молдовы, Беларуси, Кыргызстана и Грузии.

В мероприятии приняли участие:
В Кишиневе:
– представитель департамента управления политики развития туризма и маркетинга Агентства по туризму РМ Виктория ВИКОЛ;
– специалист по въездному туризму Екатерина ПРОДАНЮК.

В Минске:
– председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп ГУЛЫЙ.

В Тбилиси:
– эксперт в области туризма, профессор Грузинского университета Нико КВАРАЦХЕЛИЯ.

В Бишкеке:

– директор Департамента туризма Азамат ЖАМАНКУЛОВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
туристический сезон, туризм, отдых, СНГ, видеомост, Нино Кварацхелия, Филипп Гулый, Екатерина Проданюк, Станислав Руссу, СНГ, Молдова
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