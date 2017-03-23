Новинки туристического сезона-2017

В Молдове активно развивается как внешний, так и внутренний туризм. Молдавские граждане с каждым годом открывают для себя новые чудесные уголки в своей стране, отправляются в увлекательные путешествия по Европе, Азии, Америке. Даже в Новой Зеландии можно встретить наших любознательных соотечественников.
В последнее время возрастает интерес и к странам бывшего СССР, где создана современная и привлекательная инфраструктура отдыха. Диапазон предложений широк – от этнотуризма до на все вкусы спортивных и оздоровительных курортов, которые могут максимально удовлетворить любые запросы приезжающих в страну путешественников.
Прогнозы экспертов по развитию туризма на 2017 год, планы совместной работы на рынке туристических услуг, особенности работы туристических компаний, интересные предложения для туристов стран СНГ, а также другие вопросы обсуждали эксперты из Молдовы, Беларуси, Кыргызстана и Грузии.
В мероприятии приняли участие:
В Кишиневе:
– представитель департамента управления политики развития туризма и маркетинга Агентства по туризму РМ Виктория ВИКОЛ;
– специалист по въездному туризму Екатерина ПРОДАНЮК.
В Минске:
– председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп ГУЛЫЙ.
В Тбилиси:
– эксперт в области туризма, профессор Грузинского университета Нико КВАРАЦХЕЛИЯ.
В Бишкеке:
– директор Департамента туризма Азамат ЖАМАНКУЛОВ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.