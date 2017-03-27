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Показ спектакля Танго и ночь в рамках международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Видеомост к Международному дню театра

© Sputnik/ Vladimir Vyatkin
Пресс-центр
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В понедельник, 27 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоится видеомост Минск – Кишинев – Тбилиси – Таллинн, приуроченный к Международному дню театра.

Международный день театра отмечается ежегодно 27 марта. Это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это еще и праздник миллионов неравнодушных зрителей. И, конечно же, в этот день в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей.

Sputnik 27 марта пригласил в пресс-центры в столицах Беларуси, Грузии, Молдовы и Эстонии представителей "русских" театров. В ходе разговора театральных экспертов планируется обсудить темы развития театров в наших странах, знаковые премьеры 2016-2017 года, постановки молодых авторов, особенности зрительского интереса и другие вопросы, волнующие театральное сообщество.

Для участия в видеомосте приглашены:
В Кишиневе:
– директор Русского государственного драматического театра имени Чехова Константин ХАРЕТ.

В Минске:
– художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Горького Сергей КОВАЛЬЧИК.

В Тбилиси:
– директор Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова, Народный артист Российской Федерации Николай СВЕНТИЦКИЙ.

В Таллинне:
представители театрального сообщества.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
театр, видеомост, Русский государственный драматический театр имени Чехова, Николай Свентицкий, Сергей Ковальчик, Константин Харет, Молдова
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