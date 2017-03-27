Видеомост к Международному дню театра

Международный день театра отмечается ежегодно 27 марта. Это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это еще и праздник миллионов неравнодушных зрителей. И, конечно же, в этот день в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей.
Sputnik 27 марта пригласил в пресс-центры в столицах Беларуси, Грузии, Молдовы и Эстонии представителей "русских" театров. В ходе разговора театральных экспертов планируется обсудить темы развития театров в наших странах, знаковые премьеры 2016-2017 года, постановки молодых авторов, особенности зрительского интереса и другие вопросы, волнующие театральное сообщество.
Для участия в видеомосте приглашены:
В Кишиневе:
– директор Русского государственного драматического театра имени Чехова Константин ХАРЕТ.
В Минске:
– художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Горького Сергей КОВАЛЬЧИК.
В Тбилиси:
– директор Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова, Народный артист Российской Федерации Николай СВЕНТИЦКИЙ.
В Таллинне:
представители театрального сообщества.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.