Молдавские патриоты на страже Родины

Молодежные движения "Наследники Штефана", "Воевод" приглашают на пресс-конференцию, на которой будет представлен документальный фильм "Unire prin ocupație. Ecouri" (что дословно можно перевести как "Объединение через оккупацию. Отголоски").
Также будет высказано отношение молдавских молодежных патриотических организаций к незаконным акциям унионионистких движений в стране.
В мероприятии примут участие:
– председатель молодежной организации "Воевод" Николае ПАСКАРУ;
– председатель молодежной организации "Наследники Штефана" Дмитрий РОЙБУ.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.