Молдавские патриоты на страже Родины

Молодежные движения "Наследники Штефана", "Воевод" приглашают на пресс-конференцию, на которой будет представлен документальный фильм "Unire prin ocupație. Ecouri" (что дословно можно перевести как "Объединение через оккупацию. Отголоски").

Также будет высказано отношение молдавских молодежных патриотических организаций к незаконным акциям унионионистких движений в стране.

В мероприятии примут участие:

– председатель молодежной организации "Воевод" Николае ПАСКАРУ;

– председатель молодежной организации "Наследники Штефана" Дмитрий РОЙБУ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.