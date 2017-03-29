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Встреча SunStroke Project с молдавскими участницами проекта "Ты супер!"

© Photo: Facebook / SunStroke Project
Пресс-центр
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Тема:
Евровидение 2017: новости, комментарии, прогнозы (17)
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В среду, 29 марта, в 15.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоится встреча молдавских участниц Международного детского вокального конкурса «Ты супер!» с победителями национального отбора на конкурс Евровидение 2017 года — группой SunStroke Project

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

В мероприятии примут участие:
— воспитанница Чадыр-Лунгой школы-интерната, участница проекта «Ты супер!» Кристина КОВАЛЕНКО;
— воспитанница Гимназии-интерната села Кэрпинень, участница проекта «Ты супер!» Анна ЕРХАН;
— участник группы «SunStroke Project» Антон РАГОЗА;
— участник группы «SunStroke Project» Сергей СТЕПАНОВ;
— участник группы «SunStroke Project» Сергей ЯЛОВИЦКИЙ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

Тема:
Евровидение 2017: новости, комментарии, прогнозы (17)

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Теги:
SunStroke Project, ты супер, Евровидение, пресс-конференция, Евровидение, Сергей Яловицкий, Сергей Степанов, Антон Рагоза, Анна Ерхан, Кристина Коваленко, Молдова
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