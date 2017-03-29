Встреча SunStroke Project с молдавскими участницами проекта "Ты супер!"

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

В мероприятии примут участие:

— воспитанница Чадыр-Лунгой школы-интерната, участница проекта «Ты супер!» Кристина КОВАЛЕНКО;

— воспитанница Гимназии-интерната села Кэрпинень, участница проекта «Ты супер!» Анна ЕРХАН;

— участник группы «SunStroke Project» Антон РАГОЗА;

— участник группы «SunStroke Project» Сергей СТЕПАНОВ;

— участник группы «SunStroke Project» Сергей ЯЛОВИЦКИЙ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.