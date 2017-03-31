Эксперты оценили работу президента Молдовы

23 декабря 2016 года Игорь Додон вступил на пост главы государства. Еще в период избирательной кампании в статусе председателя Партии социалистов он обозначил шесть шагов, которые планировал предпринять в первые 100 дней президентства: восстановить стратегическое партнерство с Россией, добиться проведения досрочных парламентских выборов, начать объединение страны, обеспечить мир, остановить унионизм, начать возрождение Молдовы.
Что уже удалось реализовать? Какие шаги могут быть сделаны в ближайшее время? Как сам президент оценивает свою работу? Насколько эти оценки совпадают с оценками экспертов, которые внимательно следят за его деятельностью? Об этом шла речь в ходе мероприятия.
Участники в Кишиневе:
— руководитель Информационно-аналитического правозащитного центра при Координационном совете русских общин Михаил СИДОРОВ.
— политолог Корнелиу ЧУРЯ;
В Москве:
— генеральный директор Международного фонда содействия развитию культуры, науки и образования "Гуманизм, прогресс и правопорядок" Юрий НАГЕРНЯК;
— директор Международного института новейших государств, политолог Алексей МАРТЫНОВ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>