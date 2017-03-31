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Întrevederea în format trilateral a Prim-ministrului Pavel Filip, Speakerului Parlamentului, Andrian Candu, și Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon

Эксперты оценили работу президента Молдовы

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Пресс-центр
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В пятницу, 31 марта, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Москва – Кишинев на тему: "100 дней правления нового молдавского президента".

23 декабря 2016 года Игорь Додон вступил на пост главы государства. Еще в период избирательной кампании в статусе председателя Партии социалистов он обозначил шесть шагов, которые планировал предпринять в первые 100 дней президентства: восстановить стратегическое партнерство с Россией, добиться проведения досрочных парламентских выборов, начать объединение страны, обеспечить мир, остановить унионизм, начать возрождение Молдовы.

Что уже удалось реализовать? Какие шаги могут быть сделаны в ближайшее время? Как сам президент оценивает свою работу? Насколько эти оценки совпадают с оценками экспертов, которые внимательно следят за его деятельностью? Об этом шла речь в ходе мероприятия.

Участники в Кишиневе:
— руководитель Информационно-аналитического правозащитного центра при Координационном совете русских общин Михаил СИДОРОВ.
— политолог Корнелиу ЧУРЯ;

В Москве:
— генеральный директор Международного фонда содействия развитию культуры, науки и образования "Гуманизм, прогресс и правопорядок" Юрий НАГЕРНЯК;
— директор Международного института новейших государств, политолог Алексей МАРТЫНОВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
Игорь Додон, видеомост, видеомост, Корнелиу Чуря, Юрий Нагерняк, Алексей Мартынов, Сергей Назария, Молдова
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