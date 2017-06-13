Видеомост к Международному дню донора крови

14 июня в мире отмечается Всемирный день донора крови. На встрече в формате видеомоста специалисты говорили о важности донорского движения в наших странах, о работе центров по переливанию крови, а также о поддержке добровольных доноров крови, ближайших акциях, призванных привлечь внимание общественности к проблематике донорства.

В Кишиневе:

— директор Национального Центра переливания крови Светлана ЧЕБОТАРЬ;

В Минске:

— заместитель директора Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна КЛЕСТОВА;

— председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Елена ФАДЕЕВА.

В Астане:

— координатор проектов "Красный Полумесяц Казахстана" г. Астана Алтынай АХМЕТЖАНОВА.

В Бишкеке:

— начальник департамента здравоохранения Красного Полумесяца Кыргызстана Сабина ИБРАИМОВА;

— координатор проекта "Развитие безвозмездного и добровольного донорства в стране", представитель Республиканского центра крови Бедел ТУРДУБЕКОВ.

В Душанбе:

— доктор медицинских наук, глава регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Москве Даврон МУХАМАДИЕВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>