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В Молдове проходит акция Всемирный день донора крови

Видеомост к Международному дню донора крови

© Sputnik. Rodion Proca
Пресс-центр
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Во вторник, 13 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоялся видеомост Кишинев - Минск – Астана – Бишкек – Душанбе, приуроченный к Международному дню донора крови

14 июня в мире отмечается Всемирный день донора крови. На встрече в формате видеомоста специалисты говорили о важности донорского движения в наших странах, о работе центров по переливанию крови, а также о поддержке добровольных доноров крови, ближайших акциях, призванных привлечь внимание общественности к проблематике донорства.

В Кишиневе:
— директор Национального Центра переливания крови Светлана ЧЕБОТАРЬ;

В Минске:
— заместитель директора Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна КЛЕСТОВА;
— председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Елена ФАДЕЕВА.

В Астане:
— координатор проектов "Красный Полумесяц Казахстана" г. Астана Алтынай АХМЕТЖАНОВА.

В Бишкеке:
— начальник департамента здравоохранения Красного Полумесяца Кыргызстана Сабина ИБРАИМОВА;
— координатор проекта "Развитие безвозмездного и добровольного донорства в стране", представитель Республиканского центра крови Бедел ТУРДУБЕКОВ.

В Душанбе:
— доктор медицинских наук, глава регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Москве Даврон МУХАМАДИЕВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
всемирный день донора крови, доноры крови, кровь, видеомост, Национальный Центр переливания крови Молдовы, Даврон Мухамадиев, Алтынай Ахметжанова, Сабина Ибраимова, Елена Фадеева, Татьяна Клесова, Светлана Чеботарь, СНГ, Молдова
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