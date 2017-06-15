В ходе пресс-конференции руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей ПЕТРОВИЧ рассказал о планируемых мероприятиях, приуроченных к памятной дате 22 июня 1941 г. и ответил на вопросы журналистов.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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