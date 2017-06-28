Как живут молдаване в Белоруссии

13 — 14 июля 2017 года запланирован официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Республику Беларусь. О том как развиваются гуманитарные связи между нашими странами, о жизни молдавской диаспоры в Белоруссии и белорусской в Молдове, об исторических связях между нашими странами шла речь на мероприятии.

Участники:

в Кишиневе:

— председатель Белорусской общины РМ Юрий СТАТКЕВИЧ;

— председатель белорусского культурного движения РМ Анна МАЗУР;

— художник, член союза художников РМ Вячеслав ИГНАТЕНКО.

в Минске:

— руководитель Общественного объединения "Община молдаван" в Республике Беларусь Антонина ВАЛЬКО;

— поэт, член совета ОО "Община молдаван" Георгий ПУШКАШ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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