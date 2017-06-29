Пропаганда чтения литературы и истории - как это делается в Молдове

В ходе мероприятия создатели буктрейлера по повести "Капитанская дочка" А.С. Пушкина, предназначенного для демонстрации в молдавских школах, рассказали о создании необходимого для современного образования видеоконтента.

Участники:

— кинорежиссер Игорь ЧИРКОВ;

— продюсер Игорь МИРОНИК.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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