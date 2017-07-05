Выборы в Германии и грядущее переформатирование Европы

Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" – экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЕВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия").
Участники:
— чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Владислав ТЕРЕХОВ;
— член Комитета Госдумы РФ по международным делам, член Совета Международного интеллектуального клуба "Зиновьев" Сергей ЖЕЛЕЗНЯК;
— доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Дагмар МИРОНОВА;
— члены Зиновьевского клуба: Ольга ЗИНОВЬЕВА и другие.
Мероприятие транслировалось в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж, на сайте Sputnik Молдова и в FB.
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