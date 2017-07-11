Как будут складываться отношения между Молдовой и Белоруссией

12 июля начинается официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Республику Беларусь. Перед визитом Игорь Додон заявил, что он видит путь развития Молдовы, как в политическом так и в экономическом плане, по белорусскому сценарию: сильный лидер, жесткая вертикаль власти, порядок в экономике, вернуть все хорошее, что было в СССР. О том, как развиваются политические и экономические отношения между нашими странами, о поддержке друг друга на мировых площадках, о возможностях продвижения продукции производителей Беларуси и Молдовы на рынках говорили участники видеомоста:

В Кишиневе:

— депутат парламента РМ Владимир ГОЛОВАТЮК;

— депутат парламента РМ Богдан ЦЫРДЯ.

в Минске:

— директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция"

Александр ШПАКОВСКИЙ;

— заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслав ЯРОШЕВИЧ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.