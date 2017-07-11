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Как будут складываться отношения между Молдовой и Белоруссией

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Пресс-центр
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Во вторник, 11 июля, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев – Минск на тему: "Молдавско-белорусские отношения: перспективы сотрудничества"

12 июля начинается официальный визит президента Республики Молдова Игоря Додона в Республику Беларусь. Перед визитом Игорь Додон заявил, что он видит путь развития Молдовы, как в политическом так и в экономическом плане, по белорусскому сценарию: сильный лидер, жесткая вертикаль власти, порядок в экономике, вернуть все хорошее, что было в СССР. О том, как развиваются политические и экономические отношения между нашими странами, о поддержке друг друга на мировых площадках, о возможностях продвижения продукции производителей Беларуси и Молдовы на рынках говорили участники видеомоста:

В Кишиневе:
— депутат парламента РМ Владимир ГОЛОВАТЮК;
— депутат парламента РМ Богдан ЦЫРДЯ.

в Минске:
— директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция"
Александр ШПАКОВСКИЙ;
— заведующий кафедрой инновационной экономики Международного университета МИТСО Вячеслав ЯРОШЕВИЧ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
гуманитарное сотрудничество, Молдова - Белоруссия, Белоруссия, Политика, Беларусь, экономика, Молдова, видеомост, Вячеслав Ярошевич, Богдан Цырдя, Александр Шпаковский, Владимир Головатюк, Беларусь, Белоруссия, Молдова
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