Стратегия НАТО на постсоветском пространстве

9-10 июля Украину посетила представительная делегация Североатлантического совета под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Визит приурочен к 20-й годовщине подписания в Мадриде 9 июля 1997 года Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Также состоялся визит на Украину госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Руководство Украины активно лоббирует идею вступления в НАТО. Поставлена цель к 2020 году привести сектора безопасности и обороны к стандартам НАТО. О целях и об интересах НАТО на постсоветском пространстве шла речь в рамках круглого стола.

Участники:

— член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей КОНДРАТЬЕВ;

— заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН;

— директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;

— член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин СИВКОВ;

— заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО.

Мероприятие транслировалось в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, а также на сайте ru.sputnik.md и в FB.