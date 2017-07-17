Как противостоять незаконной застройке в Кишиневе

Ситуация с незаконным строительством в Кишинёве по-прежнему остаётся критической. Активизируется подобное строительство на улицах Милеску Спэтару, Флорилор; выявляются новые случаи по улице А. Хыждэу, Зимбрулуй. Остается неизвестной судьба строительства новых гипермаркетов. Также неясно продолжение истории с гражданами, пострадавшими от незаконного строительства мансард. Об этих и других темах, волнующих сегодня горожан, будут говорить общественные активисты Кишинева:

— гражданский активист, эксперт в области транспорта и энергетики

Серджиу УНГУРЯНУ;

— гражданский активист, пострадавший от незаконной застройки Юлиан УКРАИНЕЦ;

— гражданский активист, председатель НПО «Любимый Город» Виталий ВОЗНОЙ.

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.