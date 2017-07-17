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Кишинев. Протесты против незаконного строительства. 2017 год.

Как противостоять незаконной застройке в Кишиневе

© Photo: Батанова Александра
Пресс-центр
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В понедельник, 17 июля, в 14.30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоится пресс-конференция на тему: "Коррупционные сюрпризы от застройщиков и чиновников – уничтожение парков, исторических зданий, инфраструктуры Кишинева".

Ситуация с незаконным строительством в Кишинёве по-прежнему остаётся критической. Активизируется подобное строительство на улицах Милеску Спэтару, Флорилор; выявляются новые случаи по улице А. Хыждэу, Зимбрулуй. Остается неизвестной судьба строительства новых гипермаркетов. Также неясно продолжение истории с гражданами, пострадавшими от незаконного строительства мансард. Об этих и других темах, волнующих сегодня горожан, будут говорить общественные активисты Кишинева:

— гражданский активист, эксперт в области транспорта и энергетики
Серджиу УНГУРЯНУ;
— гражданский активист, пострадавший от незаконной застройки Юлиан УКРАИНЕЦ;
— гражданский активист, председатель НПО «Любимый Город» Виталий ВОЗНОЙ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079 900 003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
протесты в Кишиневе против незаконного строительства, мансарды, незаконное строительство, Кишинев, пресс-конференция, Юлиан Украинец, Серджиу Унгуряну, Виталий Возной, Молдова, Кишинев
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