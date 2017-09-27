Добро пожаловать в Молдову

В среду, 27 сентября в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост, приуроченный к Всемирному дню туризма

С 1980 года в мире отмечается Всемирный день туризма. Всемирная туристская организация провозгласила девиз праздника в 2017 году: Устойчивый туризм — инструмент для развития. Эксперты рассказали об особенностях развития туризма в своих странах.

Участники:

в Кишиневе:

— Председатель Ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков Республики Молдова Нина БЕРЕЙ.

в Минске:

— председатель Правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп ГУЛЫЙ.

в Баку:

— глава Национального бюро по развитию туризма Фуад НАГИЕВ;

— пресс-секретарь Кенан ГУЛУЗАДЕ;

— маркетинг менеджер Джамиля ТАЛЫБАДЗЕ.

в Тбилиси:

— директор по продажам и развитию бизнеса компании Georgia Destination Management Тамар ЧХЕИДЗЕ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.