Добро пожаловать в Молдову

С 1980 года в мире отмечается Всемирный день туризма. Всемирная туристская организация провозгласила девиз праздника в 2017 году: Устойчивый туризм — инструмент для развития. Эксперты рассказали об особенностях развития туризма в своих странах.
Участники:
в Кишиневе:
— Председатель Ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков Республики Молдова Нина БЕРЕЙ.
в Минске:
— председатель Правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп ГУЛЫЙ.
в Баку:
— глава Национального бюро по развитию туризма Фуад НАГИЕВ;
— пресс-секретарь Кенан ГУЛУЗАДЕ;
— маркетинг менеджер Джамиля ТАЛЫБАДЗЕ.
в Тбилиси:
— директор по продажам и развитию бизнеса компании Georgia Destination Management Тамар ЧХЕИДЗЕ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.