Анализ рынка недвижимости Республики Молдова

На Молдову надвигается похолодание: в период с 29 сентября по 2 октября в Молдове ожидаются заморозки интенсивностью до -1 градусов по Цельсию.

Кошмарное ДТП в Румынии произошло в ночь на четверг с участием автобуса, в котором были граждане Молдовы: есть ли пострадавшие?