Референдум в Каталонии: проблемы для Испании и Европейского Союза

В пятницу, в 11.00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет трансляция из Москвы круглого стола на тему: "Референдум в Каталонии: вызов для Испании и Европейского Союза?"

1 октября власти испанской Каталонии планируют провести референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых ранее Женералитетом и каталонским парламентом, сделав нелегитимными все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума. Задержан ряд местных чиновников, в зданиях правительства прошли обыски. Все это обострило ситуацию, в Барселоне люди вышли на улицы, протестуя против арестов и обысков.

Почему испанские власти так обеспокоены народным волеизъявлением? Насколько серьезны намерения каталонцев отделиться от Испании? В чем истоки многовекового противостояния Мадрида и Барселоны? Может ли референдум спровоцировать европейский конституционный кризис огромного масштаба? Можно ли ожидать "эффекта домино", в результате которого примеру Каталонии последуют североитальянская Венето, бельгийская Фландрия, германская Бавария, Шотландия и общины этнических венгров в Карпатском регионе?

Участники:

— руководитель Центра иберийских исследований Института Европы РАН Владимир ВЕРНИКОВ;

— заведующий сектором международных организаций и глобального политического регулирования НИ ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина ПРОХОРЕНКО;

— доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;

— заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай ПЛАТОШКИН.

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Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова, в Facebook и в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж. Свои вопросы к участникам мероприятия вы можете присылать по адресу, указанному в аккредитации.