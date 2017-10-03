О правилах приема в российские ВУЗы в 2018 году

1 октября все российские ВУЗы публикуют правила приема на 2018 год. Где и как правильно прочитать этот ключевой документ? Что важно знать абитуриентам и родителям об особенностях приема этого года? Как и где можно будет получить информацию о целевом приеме? Какие и кому будут предоставляться льготы? Сколько будет стоить обучение?
Участники:
— начальник отдела по взаимодействию с вузами ФГАНУ "Социоцентр", ведущий эксперт Проектного офиса Проекта 5-100 Антон СТАТИВКА;
— проректор НИЯУ МИФИ Елена ВЕСНА;
— начальник управления "Приемная комиссия" РЭУ им. Г.В. Плеханова Аюрика БАТУЕВА;
— начальник управления по связям с общественностью Московского городского педагогического университета Татьяна АПОСТОЛОВА;
— проректор по учебно-методической работе Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег БАУЛИН;
— директор центра довузовской подготовки и организации приема НИТУ "МИСиС" Мария БАРАНОВА;
— первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий БУГРОВ;
— проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена РАЗИНКИНА;
— проректор по учебной работе Первого МГМУ им. Сеченова Татьяна ЛИТВИНОВА.
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