В среду, 11 октября, в 14.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеотрансляция видеомоста Мадрид - Москва на тему: "Каталония: уйти нельзя остаться"

На 10 октября, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, региональный парламент Каталонии запланировал заседание, на котором, как ожидается, может быть провозглашена независимость региона.

О ситуации в Каталонии и в Испании в целом, о реакции Мадрида и Брюсселя на заявления каталонских политиков, о дальнейших шагах, которые неминуемо должны привести к началу переговорного процесса, а также об издержках и сложностях, которыми он может сопровождаться, пойдет речь в ходе видеомоста.

Участники в Мадриде:

— депутат конгресса Испании от автономного сообщества Валенсия Хосе Мария Чикильо БАРБЕР;

— адвокат, член Панъевропейского международного союза, профессор права в Университете Короля Хуана Карлоса I Карлос Уриарте САНЧЕС.

В Москве:

— генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;

— доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова, в Facebook, в пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

Свои вопросы к участникам видеомоста вы можете направить по адресу, указанному в аккредитации.