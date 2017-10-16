Кто в Молдове истязает животных

Граждане встревожены. Вскрываются все новые факты жестокого отношения к домашним животным в Молдове.
Представители общественных организаций расскажут о случаях вопиющего отношения к животным в нашей стране. Каковы причины неадекватного поведения людей и что делать с этим явлением? На эти и другие вопросы ответили участники мероприятия:
— президент организации защиты животных Валентина ДУДНИК.
— общественный активист Роман ТРАХТМАН;
— создатель кишиневского клуба волонтеров Инна ЧОБАНУ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.