Европейский вектор – опыт Молдовы

В ноябре 2017 года пройдет саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе, на котором планируется подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Учитывая, что Молдова уже имеет большой опыт сотрудничества с ЕС, в ходе видеомоста участники из РМ рассказали о плюсах и минусах подписания подобного документа.
Участники в Кишиневе:
— глава межпарламентской группы дружбы Молдова-Армения парламента Республики Молдова, доктор экономических наук Владимир ГОЛОВАТЮК;
— депутат парламента РМ, исполнительный секретарь ПСРМ Влад БАТРЫНЧА;
— политолог, муниципальный советник, Кишинев, Член общественного совета при президенте, председатель армянской общины Республики Молдова Гайк ВАРТАНЯН.
В Ереване:
— депутат Национального Собрания Республики Армения, глава Межпарламентской группы дружбы Армения-Молдова Айк БАБУХАНЯН;
— руководитель исследовательского центра "Альтернатива", доктор экономических наук, профессор Татул МАНАСЕРЯН;
— председатель НПО "Международная общественная организация гуманитарного развития" Арман ГУКАСЯН;
— зампредседателя НПО "Международная общественная организация гуманитарного развития" Цовинар КОСТАКЯН.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.