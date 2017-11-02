Экологи рассказали об итогах Международной конференции по бассейну Днестра

Представители молдавских неправительственных организаций подвели итоги восьмой международной конференции по бассейну Днестра и проанализируют решения конференции и форума 38 неправительственных организаций бассейна Днестра.
Участники:
— председатель общественной организации "Экоспектр" (г. Бендеры) Иван ИГНАТЬЕВ;
— директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Илья ТРОМБИЦКИЙ;
— координатор проектов "Eco-TIRAS" Татьяна СИНЯЕВА.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.