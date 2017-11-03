Кому выгодно изменить название государственного языка в Молдове

Конституционный суд (КС) Молдовы 31 октября дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента РМ о внесении в Конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.
Президент Молдовы Игорь Додон считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного языка страны. Президент также предложил организовать референдум и спросить граждан республики, какое название языка они предпочитают – молдавский или румынский.
Кому и зачем понадобилось менять название государственного языка в Молдове? Об этом будут говорить эксперты:
— экс вице-министр Иностранных дел РМ Валерий ОСТАЛЕП;
— экс-председатель Конституционного суда РМ Думитру ПУЛБЕРЕ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.