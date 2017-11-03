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Конституция РМ

Кому выгодно изменить название государственного языка в Молдове

© Sputnik / RODION PROCA
Пресс-центр
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В пятницу, 3 ноября, в 11.00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Кому выгодно изменение названия государственного языка в Республике Молдова"

Конституционный суд (КС) Молдовы 31 октября дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов парламента РМ о внесении в Конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект будет передан на рассмотрение в парламент. Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.

Президент Молдовы Игорь Додон считает недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного языка страны. Президент также предложил организовать референдум и спросить граждан республики, какое название языка они предпочитают – молдавский или румынский.

Кому и зачем понадобилось менять название государственного языка в Молдове? Об этом будут говорить эксперты:

— экс вице-министр Иностранных дел РМ Валерий ОСТАЛЕП;
— экс-председатель Конституционного суда РМ Думитру ПУЛБЕРЕ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
решение КС, румынский язык, государственный язык, молдавский язык, Конституционный суд, пресс-конференция, Думитру Пулбере, Валерий Осталеп, Молдова
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