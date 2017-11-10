К 100-летию Октябрьской революции

В пятницу, 10 ноября, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев - Москва - Минск - Бишкек на тему: "100-летие со Дня Октябрьской социалистической революции - уроки истории"

Октябрьская революция считается одним из крупнейших политических событий XX века, повлиявших на дальнейший ход всемирной истории. Современники до сих пор не могут дать однозначную оценку самому событию и последовавшим за ней процессам. Многие аспекты этого события остаются нераскрытыми.

Участники видеомоста обсудили современное движение коммунистических сил на пространстве СНГ, общественно-политическую ситуацию на территории Содружества и отношение к правам трудящихся.

Участники в Кишиневе:

— доктор исторических наук, руководитель комиссии по укреплению государственности и реинтеграции при президенте РМ, экс вице-премьер-министр Республики Молдова, депутат парламента шести созывов Виктор СТЕПАНЮК.

В Бишкеке:

— первый секретарь ЦК коммунистической партии Кыргызстана, председатель народного движения "За союз и братство народов" Клара Ажыбековна АЖЫБЕКОВА.

В Минске:

— второй секретарь Коммунистической партии Беларуси Георгий АТАМАНОВ;

— почетный секретарь ЦК Коммунистической народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Владислав КОСАРЕВ.

В Москве:

— доктор исторических наук, член Российского военно-исторического общества и Скобелевского комитета Руслан ГАГКУЕВ;

— писатель, публицист, политический обозреватель Петр РОМАНОВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.