МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ представляет

В пятницу, 17 ноября, в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "IX Международный театральный фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм «МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ стартует в Молдове"

IX Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм "МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ" проводится Государственным молодежным драматическим театром "С улицы Роз" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств, при поддержке фонда "Русский мир" и Министерства Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова со 2 по 8 декабря 2017 года.

2 декабря 2017 года, вот уже девятый год подряд, начнет свою работу Международный театральный фестиваль, ставший значимым культурным событием не только для его участников, но и для всех жителей нашей Республики. Традиционно в фестивале примут участие представители стран ближнего и дальнего зарубежья. На подмостках государственного молодежного театра "С улицы Роз" (ГМДТ) будут показаны лучшие работы различных театральных коллективов, отобранные для показа нашему зрителю.

Где и когда состоится открытие этого грандиозного мероприятия, как и где можно приобрести билеты на спектакли, показанные в рамках фестиваля? На все эти и другие вопросы ответили сотрудники ГМДТ "С улицы Роз":

— администратор театра Николай АГА;

— "Maestru in Arta" Республики Молдова, актер театра Александр ШИШКИН;

— заведующая литературной частью театра, арт-директор фестиваля "МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ" Алина ШИШКИНА.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.