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Дети и общество – как сберечь и защитить новое поколение

© Sputnik/ Radu Hatmanu
Пресс-центр
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В среду, 22 ноября, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев - Минск - Бишкек - Астатна, приуроченный к Всемирному дню ребенка

В любом обществе дети и подростки являются самой уязвимой категорией населения. В современном мире их интересы и права часто нарушаются. О проявлениях насилия над детьми; о проблеме сиротства, усыновления и опекунства, об абортах будут говорит специалисты:

в Кишиневе:
— народный адвокат по правам ребенка Майя БЭНЭРЕСКУ.

В Минске:
— руководитель образовательного проекта "За жизнь, нравственность и семейные ценности" Фонде Преподобной Ефросиньи Полоцкой Елена ЯРОШЕВИЧ.

В Бишкеке:
— заместитель главы Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане Мунир Намикович МАМЕДЗАДЕ.

В Астане:
— консультант от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Лариса ТИХОНОВА.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

 

Теги:
права ребенка, общество, дети, Елена Ярошевич, Майя Бэнэреску, Молдавия
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