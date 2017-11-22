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Зачем опять собираются менять удостоверения личности

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Пресс-центр
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В среду, 22 ноября, в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция "Представители гражданского общества об изменениях удостоверения личности"

Большинством голосов депутаты парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ 15 ноября дали положительное заключение проекту закона об изменении удостоверений личности и паспортов гражданина Молдовы. Предполагается изменение срока действия паспорта — для взрослых он составит вместо семи лет – десять, для детей младше семи лет – четыре года, а для тех, кому от 7 до 16 лет – семь лет. Также планируется исключить из удостоверений личности термин "национальность", информацию о группе крови и другие данные.

Свою точку зрения на намерение изменить документы, удостоверяющие личность, высказали:

— экономический эксперт Сергей УНГУРЯНУ;

— юрист Макским ГЫНГА.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
удостоверение личности, общество, паспорт, парламент, пресс-конференция, Серджиу Унгуряну, Сергей Унгуряну, Молдова
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