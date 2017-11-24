Спасти женщин от насилия

17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной проблемой. До 70% женщин страдают от насилия на бытовом уровне. По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире подвергаются тем или иным формам физического насилия в течение жизни, что является нарушением прав человека.
С какими вызовами сталкиваются женщины в современном обществе? Об этом будут говорить:
в Кишиневе:
— юрист Ассоциации против насилия "Casa Marioarei" Ольга ОЖОГ.
В Минске:
— руководитель общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия Анна КОРШУН.
В Астане:
— руководитель фонда "Коргау Астана" Анна РЫЛЬ.
В Бишкеке:
— руководитель кризисного центра "Сезим" Бубусара Рахматовна РЫСКУЛОВА.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.