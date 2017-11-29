Инклюзия людей с ограниченными возможностями в процессы принятия решений

В среду, 29 ноября, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Ереван – Тбилиси и пресс-конференция на тему: "инклюзия людей с ограниченными возможностями"

Союз организаций инвалидов Республики Молдова примет участие в видеомосте Кишинёв-Тбилиси-Ереван, проводимого в рамках международного проекта "Инклюзия в действии", направленного на реализацию права людей с ограниченными возможностями Молдовы, Армении и Грузии участвовать в процессах принятия решений.

В рамках мероприятия будут представлены результаты проекта, обсуждены ситуация и проблемы касающиеся инклюзии людей с ограниченными возможностями Молдовы, Армении и Грузии в процессы принятия решений, представлены разработанные совместно финальные документы проекта: Модельная политика по включению людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова, Армении и Грузии.

К участию в мероприятии приглашены представители Правительства и Парламента, Офиса ООН по правам человека, Офиса омбудсмена, органов местного публичного управления, люди с ограниченными возможностями, представители их неправительственных организаций Армении, Грузии и Республики Молдова.

Участники:

в Кишиневе:

— председатель Общественного объединения Союз организаций инвалидов Республики Молдова Виталий КОВАЛЕВ.

В Ереване:

— исполнительный директор общественной организации "Унисон" в поддержку людей с особыми нуждами Армен АЛАВЕДЯН.

В Тбилиси:

— президент Коалиции организаций людей с ограниченными возможностями Грузии "За независимую жизнь" Георге ДЗЕНАЛДЗЕ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.