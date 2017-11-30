1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря по инициативе Всемирной организации здравоохранения, предложенной в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В ходе видеомоста речь пойдет о ситуации с заболеваемостью, о мерах профилактики, а также о современных методах лечения ВИЧ-инфекции.
Участники в Кишиневе:
— начальник Национальной программы борьбы со СПИДом Юрий КЛИМАШЕВСКИЙ.
В Москве:
— менеджер медицинских программ Регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Александр МОРДОВЦЕВ;
— младший научный сотрудник департамента социальных наук НИУ ВШЭ Даниил КАШНИЦКИЙ.
В Бишкеке:
— начальник департамента здравоохранения Красного Полумесяца КР Сабина ИБРАИМОВА;
— представители Республиканского центра СПИДа.
В Будапеште:
— координатор по вопросам здравоохранения Европейского офиса Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Даврон МУХАМАДИЕВ.
В Минске:
— первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Инна ЛЕМЕШЕВСКАЯ.
В Астане:
— эксперты, представители СМИ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.