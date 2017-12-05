Как развивается волонтерское движение в Молдове и мире

Генассамблея ООН в 1985 году предложила правительствам стран отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.
Представители молдавских и зарубежных неправительственных организаций расскажут о развитии волонтерского движения, о совместных проектах, о вовлечение молодежи и других категорий населения в добровольческое движение, об информировании населения.
Участники в Кишиневе:
– координатор молодежных политик Национального совета молодежи CNTM Ион БАМБУЛЯК.
– лидер Молодёжной Группы Межэтнической солидарности Николаи КЕЛЕШ;
В Баку:
— заместитель председателя Общественного объединения "Волонтеры ASAN" Сакина ГАСАНОВА.
В Астане:
— координатор по коммуникациям Красного полумесяца Казахстана Замзагуль ТАЖИБАЕВА.
В Минске:
— заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного креста Романия СКОМОРОШКО.
В Бишкеке:
— представители волонтерских организаций.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.