Кто начал войну с памятниками в Молдове

Очередной акт вандализма произошел на днях в Молдове. Неизвестные осквернили посвященный павшим в Великой Отечественной войне мемориальный комплекс "Виктория" у села Леушены – облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку. Представители гражданского общества и органов местного управления выскажут свою точку зрения на произошедшие.
Участники:
– председатель Славянской правозащитной организации "Вече", руководитель Республиканского общественно-публичного оргкомитета "Виктория-75" Николай Федорович ГУЦУЛ;
– Члены президиума оргкомитета "Victoria", руководители местных органов власти Хынчештского, Ново-Аненского, Леовского, Орхейского и Страшенского районов и г. Чимишлия.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.