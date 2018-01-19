Об итогах экономического развития Молдовы в 2017 году

В пятницу, 19 января, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Молдова – экономические итоги 2017 года и перспективы развития"

В каком состоянии находится экономика Молдовы? Как развивается малый и средний бизнес? Какова динамика реальных доходов населения? Почему растут цены? Какие плоды принесли евроинтеграционные процессы РМ? Что происходит с курсом молдавского лея по отношению к евро и доллару? Каковы прогнозы специалистов? Вероятен ли обвал лея – есть ли к этому предпосылки? Об этом и других важных аспектах молдавской экономики рассказали эксперты:

– директор Центра стратегических исследований и реформ Галина ШЕЛАРЬ;

– экономический эксперт Виктор ЧОБАНУ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.