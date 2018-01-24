Страшные страницы истории - Холокост

В среду, 24 января, в 14.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Страницы истории - Холокост".

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. О печальных событиях мировой истории, которые коснулись, в том числе и Молдовы, расскажут в ходе мероприятия эксперты:

– руководитель Ассоциации историков и политологов РМ Сергей НАЗАРИЯ;

– представитель Ассоциации евреев РМ Анджела БОРШ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.