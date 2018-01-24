Страшные страницы истории - Холокост

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. О печальных событиях мировой истории, которые коснулись, в том числе и Молдовы, расскажут в ходе мероприятия эксперты:
– руководитель Ассоциации историков и политологов РМ Сергей НАЗАРИЯ;
– представитель Ассоциации евреев РМ Анджела БОРШ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.