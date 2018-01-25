Видеомост к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого

25 января исполняется 80 лет со дня рождения великого советского автора-исполнителя, музыканта, поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого. За свои всего 42 года жизни Высоцкий написал более 600 песен, более 200 стихотворений, снялся более, чем в 30 фильмах, сыграл более 20 ролей в театре. По данным опроса российского ВЦИОМ, проведенного в 2017 году, Владимир Высоцкий занял второе место в списке "кумиры ХХ века" сразу после Юрия Гагарина. Творчество Владимира Высоцкого и спустя почти 40 лет после его смерти остается актуальным и востребованным у слушателей всех стран и возрастов.

Высоцкий неоднократно бывал в Молдавии. Именно в Кишиневе в 1968 году был издан сборник произведений нескольких поэтов, среди которых опубликовано стихотворение барда "Если друг оказался вдруг…". Это была его первая прижизненная публикация. Об интересных страницах творчества Высоцкого пойдет речь на мероприятии:

Участники в Кишиневе:

– писатель, журналист Михаил ЛУПАШКО.

В Минске:

– председатель киноклуба Владимира Высоцкого в Минске Иван СПОСОБОВ.

В Бишкеке:

– основатель литературно-музыкального клуба "Белая птица", бард Эдуард НАМ.

В Ереване:

– поэт Левон БЛБУЛЯН.

В Таллинне:

– актер, певец Тимур ИЛИКАЕВ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.