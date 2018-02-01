Российские вузы предлагают бюджетные места для граждан Молдовы

В четверг, 1 февраля, в 10.30 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Молдавским гражданам предлагают бюджетные места в Российских вузах"

Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова (Российского центра науки и культуры) Михаил ДАВЫДОВ рассказал о существующих возможностях для граждан Молдовы по поступлению на бюджетные места ведущих российских вузов. Ответил на вопросы о количестве выделяемых бюджетных мест, предлагаемых уровнях подготовки и специальностях, а также о процедуре приёма документов, правилах и критериях отбора.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.