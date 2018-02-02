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В мае 2015 года в Молдове начал работу новый для национального медиа-пространства информационный проект – Sputnik.

Куда поехать и что посмотреть в Молдове в этом году

© Sputnik/ Rodion Proca
Пресс-центр
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В пятницу, 2 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему "Куда поехать и что посмотреть в Молдове в 2018 году?"

Заканчивается зима. Уже сейчас многие задумываются о поездках по Молдове, чтобы увидеть новые места, достопримечательности, лучше изучить страну. Что предлагают молдавские туроператоры в 2018 году? Об актуальных экскурсиях и о новых предложениях для отечественных и иностранных туристов расскажут:
– представитель Ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков Молдовы Ирина МИРОНИК;
– гид туристической компании Федор ЕВСТИГНЕЕВ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

 

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Теги:
2017 год, туризм, отдых, онлайн-конференция, пресс-конференция, Ирина Мироник, Молдова
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