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В мае 2015 года в Молдове начал работу новый для национального медиа-пространства информационный проект – Sputnik.

"Наследники Штефана" представили новый проект для молодежи Молдовы

© Sputnik/ Rodion Proca
Пресс-центр
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В пятницу, 9 февраля, в 14.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Молодежное движение "Наследники Штефана" запускает проект по развитию языковых навыков среди молодежи"

В ходе пресс-конференции представлена концепция проекта по изучению английского языка.

Кто может принять участие в проекте? На каких условиях он будет осуществляться? Каковы перспективы и возможности для участников проекта? Об этом и других аспектах рассказали гражданские активисты: 

— председатель молодежного движения "Наследники Штефана" Думитру РОЙБУ;
— координатор проекта Елизавета БАЗИЛЕВИЧ;
— координатор проекта Алина ТАБАКАРЬ;
— координатор проекта Дорин ЧУРЯ;
— волонтер Октавиан РУСУ;

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

Теги:
молодежь Молдовы, Наследники Штефана, Наследники Стефана, молодежь, пресс-конференция, Октавиан Русу, Елизавета Базилевич, Алина Табакарь, Думитру РОЙБУ, Дорин Чуря, Молдова
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