Экономическое сотрудничество Молдовы в рамках СНГ

2 марта в Москве состоится 77-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. Повестка дня включает обширный круг вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. Будут рассмотрены проекты соглашений о свободной торговле услугами, о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ, о распространении документов по межгосударственной стандартизации. О повестке заседания Экономического совета СНГ, об актуальных направлениях взаимодействия и о перспективных многосторонних проектах шла речь в рамках видеомоста.
Участники в Москве:
— директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей КУШНИРЕНКО;
— генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир САВЧЕНКО.
В Астане:
— ведущий эксперт Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив партии "Нур Отан" Владимир ТЕЛЬНОВ.
В Баку:
— профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад МАМЕДОВ.
В Бишкеке:
— доктор экономических наук Жумакадыр АКЕНЕЕВ.
В Ереване:
— доктор экономических наук, профессор Ашот ТАВАДЯН.
В Минске:
— эксперты, представители СМИ.
Мероприятие прошло в мультимедийных пресс-центрах Sputnik и Россия Сегодня.