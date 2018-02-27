Экономическое сотрудничество Молдовы в рамках СНГ

Во вторник, 27 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Москва – Астана – Баку – Бишкек – Ереван – Минск на тему: "Экономическое сотрудничество в рамках СНГ: актуальное состояние и перспективы".

2 марта в Москве состоится 77-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств. Повестка дня включает обширный круг вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. Будут рассмотрены проекты соглашений о свободной торговле услугами, о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ, о распространении документов по межгосударственной стандартизации. О повестке заседания Экономического совета СНГ, об актуальных направлениях взаимодействия и о перспективных многосторонних проектах шла речь в рамках видеомоста.

Участники в Москве:

— директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей КУШНИРЕНКО;

— генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир САВЧЕНКО.

В Астане:

— ведущий эксперт Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив партии "Нур Отан" Владимир ТЕЛЬНОВ.

В Баку:

— профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад МАМЕДОВ.

В Бишкеке:

— доктор экономических наук Жумакадыр АКЕНЕЕВ.

В Ереване:

— доктор экономических наук, профессор Ашот ТАВАДЯН.

В Минске:

— эксперты, представители СМИ.

Мероприятие прошло в мультимедийных пресс-центрах Sputnik и Россия Сегодня.