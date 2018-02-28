Этническая история Молдовы

В среду, 28 февраля, в 17.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет трансляция передачи в рамках проекта Sputnik.Знания на тему: "Этносы Молдовы. Молдаване – основа страны".

2018 год объявлен в РМ Годом Штефана Великого. К истории Молдовы сегодня приковано внимание широкой общественности. Со дня своего основания Молдова была полиэтничным государством. Первая передача, из запланированного цикла информационно-просветительских передач об этносах нашей страны, посвящена молдаванам. Доктор-исторический наук Виктор СТЕПАНЮК расскажет о гипотезах происхождения молдавского народа, основных вехах его исторического развития, его достижениях и проблемах. Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова, а также в Facebook.

Свои вопросы вы можете задать по e-mail, адрес указан в аккредитации.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.