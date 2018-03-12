Молдавских девушек обучат лидерским навыкам

В понедельник, 12 марта, в 14.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему "Презентация проекта по развитию лидерских навыков".

Молодежное движение "Последователи Штефана" вместе с YMCA Moldova представят проект по развитию лидерских навыков среди девушек "WLead".

Во ходе пресс-конференции была представлена концепция проекта, порядок его реализации, критерии заявки и другие подробности.

Участники:

— председатель молодежного движения "Последователи Стефана" Думитру РОИБУ;

— координатор проекта Алина ТАБАКАРЬ;

— координатор проекта Сильвия БОГОНОВСКИ;

— доброволец Анастасия ФОЙУ;

— доброволец Оксана БАЛАН.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.