В четверг, 15 марта, в 15.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Соблюдаются ли права граждан в Молдове?".

Правительство не поддержало законопроект депутатов Партии социалистов, обязывающий молдавских производителей лекарств выпускать инструкции по их применению на молдавском и русском языках, и запрете импорта лекарств без инструкций на молдавском и одном из языков, функционирующих на территории РМ, что, по мнению многих экспертов, нарушает права граждан.

Также Правительство не поддержало законодательные поправки, предложенные группой депутатов, которые предусматривали введение в обязательном порядке отчества в документах, удостоверяющих личность. По мнению авторов законодательной инициативы, введение отчества означало бы соблюдение прав этнических меньшинств, для которых использование отчества является традиционной.

Сложившуюся ситуацию обсудили эксперты:

— доктор права, юрист Сергей МИШИН;

— депутат Парламента РМ, член профильной парламентской комиссии по социальным вопросам и здравоохранению Владимир ОДНОСТАЛКО;

— руководитель информационно-аналитического центра при Координационном совете организаций российских соотечественников Молдовы Михаил СИДОРОВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова.