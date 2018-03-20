Что происходит с лесами Молдовы

Во вторник, 20 марта, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Состояние молдавских лесов и зеленых насаждений в Кишиневе".

21 марта отмечается Всемирный день защиты лесов. Проблема сохранения леса стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества.

В Молдове площадь лесов одна из самых маленьких среди европейских стран. В столице страны Кишиневе наблюдается массовая вырубка зеленых насаждений, что ухудшает и без того сложное экологическое состояние города.О состоянии лесов в Молдове и зеленых насаждений в Кишиневе шла речь на мероприятии.

Участники:

— директор Института исследования и благоустройства лесов Дмитрий ГАЛУПА;

— председателя общественной организации "Viitorul Verde" Дмитрий АРИОН;

— независимый эксперт Аурел ЛОЗАН;

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова.