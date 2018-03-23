В пятницу, 23 марта, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет трансляция передачи в рамках проекта Sputnik.Знания на тему: "Этносы Молдовы. История гагаузов".

Вторая передача, из запланированного цикла информационно-просветительских передач об этносах нашей страны, посвящена гагаузам. Гагаузы — народ, проживающий преимущественно в странах Северо-Западного Причерноморья. В составе Молдовы существует автономное территориальное образование Гагаузия. Председатель гагаузской общины Республики Молдова Николай ТЕРЗИ расскажет об исторических корнях гагаузов, о знаменитых представителях гагаузского народа, о современных вызовах.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова.