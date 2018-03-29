В среду, 28 марта, в 15:00 в персс-центре Sputnik Молдова прошел брифинг на тему: "Награждение победителей детского конкурса к чемпионату мира по футболу 2018".

В ходе мероприятия руководитель Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк вручил награды талантливым ребятам.

Sputnik Молдова вместе с Молдавской федерацией футбола (МФФ) под эгидой ФИФА и вместе с генеральным партнером чемпионата — компанией "Газпром" отобрал двух ребят, которые представят Молдову на самом грандиозном событии года среди юношей. Речь идет о проекте "Футбол ради дружбы" (F4F), который состоится в Москве перед мундиалем 2018 года.

Дети из 2011 стран и регионов сыграют в показательных матчах в период с 8 по 15 июня в Москве. Ребята получат возможность присутствовать и на матче-открытии Чемпионата мира по футболу 2018 между Россией и Саудовской Аравией.